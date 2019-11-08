Станет предельно мясно

Сибирская продовольственная компания (СПК) к 2022 году построит в Новосибирской области второй мясоперерабатывающий завод мощностью 9,4 тыс. т в год и стоимостью 1,5 млрд руб. Ввод его в экс­плуатацию позволит компании увеличить объемы производства почти вдвое. Эксперты и участники говорят о насыщенности регионального рынка мощностями по мясопереработке и видят перспективы в наращивании экспортных поставок и расширении доли переработчиков в сегменте производства готовых блюд.



Сибирская продоволь­ственная компания реализует в Черепановском районе Новосибирской области проект строительства нового мясоперерабатывающего завода. «К активной стадии строительства компания приступит в 2020 году. Ввод в эксплуатацию, по первоначальному плану, планируется в 2022 году»,— рассказал вчера министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Завод мощностью 9,4 тыс. т готовой продукции в год будет построен на площадке Черепановского мясозаготовительного комбината. «Планируется привлечение сырья не только из нашего региона, но и из соседних регионов Сибири»,— сказал министр. Инвестиции в проект составят 1,5 млрд руб. На заводе будет создано 275 рабочих мест.

Сибирская продоволь­ственная компания входит в холдинг «Российские мясопродукты», объединяющий мясоперерабатывающие заводы в Новосибирске, Красноярске и Калининградской области. В структуре СПК четыре мясозаготовительные площадки: ООО «Краснозерский МЗК», филиал «Черепановский» в Новосибирской области, а также филиалы «Соузгинский» и «Усть-Коксинский» в республике Горный Алтай. Перерабатывающая мощность компании — более 1 тыс. т мяса в месяц. СПК принадлежит (99,9%) ООО «РМП-холдинг». Выручка СПК в 2018 году — 10,3 млрд руб., чистая прибыль — 376,7 млн руб.

Как рассказала „Ъ“ директор по маркетингу СПК Галина Шмидт, на новом заводе компания планирует производить мясо и мясные полуфабрикаты (в частности, охлажденную говядину и баранину), рубленые полуфабрикаты, фарши, пельмени и вареники в ценовых сегментах «средний» и «средний плюс». Продукция будет поставляться в регионы Сибири и в дальнейшем в другие регионы РФ.

По данным Евгения Лещенко, помимо СПК, мощности по мясопереработке увеличивает и Кудряшовский мясокомбинат (с октября 2019 года входит в томскую Сибирскую аграрную группу, САГ). Ранее в САГ сообщали „Ъ“, что в планах компании введение нового мясоперерабатывающего комбината на базе «Кудряшовского» с возможностью производить 2 тыс. т колбасной продукции в месяц. Сейчас производственная мощность комбината — 45 тыс. т готовой продукции в год.

Насыщенность по мясопереработке в Новосибирской области довольно высокая, отмечает гендиректор птицефабрики «Октябрьская» Олег Подойма. По данным минсельхоза, ежегодно в регионе производится около 60 тыс. т колбасных изделий, 50 тыс. т мясных полуфабрикатов. При этом за пределы области вывозится около 40% мяса и мясопродуктов.

«Для нас интересен восточный вектор по доставке такой продукции, что объясняется в том числе логистической составляющей. Китайцы охотно берут продукцию мясопереработки, хотя поставки свинины в Китай для нас закрыты»,— сказал „Ъ“ Евгений Лещенко. Перспективные рынки Китая и других стран завоевываются, но не так быстро, как хотелось бы, говорит Олег Подойма. «Все в ожидании более полного открытия рынка Китая для наших производителей»,— сказал он, отметив, что сейчас цены на мясо птицы в регионе снижены на 5–10% из-за избыточных объемов производства.

Новые мощности могут быть необходимы СПК в первую очередь для реализации экспортных интересов компании — колбас­ные изделия и другие полуфабрикаты из РФ на китайском рынке удовлетворяют потребности различных продавцов. С другой стороны, продажа полуфабрикатов подразумевает более высокую маржу по сравнению с продажей мяса, говорит партнер консалтингового направления компании «Вальтер констракшн» Анастасия Владимирова. Она оценивает окупаемость проекта СПК в 8–10 лет.

Директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов считает, что окупить проект СПК в короткие сроки будет довольно сложно, учитывая насыщенность внутреннего рынка мяса и мясопродуктов, а также снижение реальных доходов населения. «Рынок колбас в последние три года показывает динамику около ноля. В этом году ситуация принципиально не изменится»,— сказал он, отметив, что региональным брендам в этих условиях все сложнее будет бороться с федеральными игроками. «Поставки в Китай — это еще более сложная история для производителя, так как нужно заходить в сети, работать над узнаваемостью продукта для потребителей в условиях специфики китайского рынка»,— говорит господин Сизов.

В то же время председатель Мясного союза России Мушег Мамиконян считает, что потенциал мясоперерабатывающей отрасли очень высок, в отличие от птицеводства и свиноводства. По его данным, в России производится и потребляется около 11 млн т мяса, из этого объема мясопродукты высокой степени готовности или полностью готовые составляют всего около 2,5 млн т., еще 3,5 млн т — продукты, которым нужна кулинарная обработка. «Обычно инвесторы очень узко смотрят на стратегию развития. Индустрия готовой еды развивается очень быстро. Эту нишу могут занять частично сами производители. У производителей мясной продукции это получится гораздо быстрее и качественнее, чем у других участников рынка, так как они имеют возможность контро­лировать всю цепочку производства, начиная с разделки мяса»,— говорит Мушег Мамиконян. Если компания будет на новых объемах производить категории товаров, которыми насыщен рынок (колбасы, сосиски и т.д.), то нишу готовых продуктов еще больше займут кулинарные фабрики, которые строят сейчас ритейлеры, считает он. «Потенциал этого рынка — рост в три раза — до 5–7,5 млн т»,— считает Мушег Мамиконян.

Оксана Павлова