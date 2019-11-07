Часы в помощь

9 ноября 2019 года в Женеве в отеле Four Seasons Hotel des Bergues состоится восьмой благотворительный аукцион Only Watch. Он проходит с периодичностью один раз в два года, проводится аукционным домом Christie`s, все собранные средства направляются на финансирование исследований миодистрофии Дюшенна, нервно-мышечного заболевания, которым страдает один из каждых 3,5 тыс. детей, подростков и молодых людей по всему миру. Семь предшествующих аукционов собрали в общей сложности 40 млн швейцарских франков в пользу Ассоциации Монако по борьбе с мышечной дистрофией (Association Mongasque Contre les Myopathies).

Созданные ведущими часовыми брендами и независимыми часовщиками 50 уникальных экземпляров часов были продемонстрированы коллекционерам и любителям часового искусства во время специальных показов в Монако, Дубае, Париже, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Внимательно изучив информацию от участвующих в аукционе брендов, «Коммерсант Стиль» решил остановиться на нескольких эксклюзивных моделях, за обладание которыми с большой вероятностью будут бороться многие желающие.

Patek Philippe — Grandmaster Chime

Эстимейт: 2,5–3 млн швейцарских франков

Patek Philippe, часы 6300A Grandmaster Chime Steel

Эти часы выполнены в корпусе из стали, практически никогда не использовавшейся мануфактурой для моделей с большим количеством усложнений. В данном экземпляре их 20, включая несколько запатентованных компанией во время их разработки. Внимание привлекают пять акустических функций: большой и малый кафедральный бой, минутный репетир, будильник, наподобие репетира отбивающий время в часах, четвертях и минутах, а также сконструированный специально для этих часов репетир, отбивающий дату. Впервые эти часы были выпущены в 2014 году к 175-летию компании, а в 2016 году Grandmaster Chime в корпусе из белого золота стали частью регулярной коллекции. Поворачивающийся корпус диаметром 47,7 мм с циферблатами цвета розового золота и черного дерева и надписью «The Only One» стали еще одним доказательством эксклюзивности модели.





Konstantin Chaykin — Joker Selfie Only Watch 201

Эстимейт: 18–24 тыс. швейцарских франков

Konstantin Chaykin, часы Joker Selfie

Для нашего соотечественника российского изобретателя и часового мастера Константина Чайкина это уже второй аукцион Only Watch, в котором он принимает участие. Два года назад представленная им модель была продана за 45 тыс. швейцарских франков при ожидаемой цене 10–15 тыс. На этот раз мануфактура Konstantin Chaykin представляет модель Joker Selfie Only Watch 2019. Дополняя образ своих популярнейших часов «Джокер», Константин установил над правым «глазом» стилизованную лупу часовщика с увеличительным стеклом, создав, по сути, автопортрет. Кроме того, для этой модели Константин переработал знаменитый калибр 2809 Чистопольского часового завода, изготовив заново барабанный мост, мосты ангренажа, анкерного колеса, анкерной вилки и баланса, само барабанное колесо и многое другое. Детали механизма искусно декорированы — в этом можно убедиться через сапфировое стекло задней крышки корпуса. Корпус изготовлен из булата, очень твердого и весьма требовательного в обработке материала.





MB&F & L`Epee 1839 — Tom & T-Rex

Эстимейт: 20–40 тыс. швейцарских франков

MB&F & L’Epee 1839, настольные часы Tom & T-Rex

Дизайн часов, созданных совместно концепт-лабораторией Максимилиана Бюссера MB&F и швейцарской мануфактурой номер один по производству настольных часов L`Epee 1839, напрямую связан с темой благотворительного мероприятия. На спине тираннозавра, скрестив ноги, сидит мальчик Том и вглядывается в прозрачный шар муранского стекла. По замыслу творцов часы символизируют силу воображения, помогающую детям противостоять недугу, и мощь научных исследований, которые однажды приведут к долгожданной победе над болезнью. Из муранского стекла изготовлен и циферблат светло-синего оттенка в форме «всевидящего ока». Время на часах устанавливается с помощью вставляемого в центр циферблата ключа.





Carl F. Bucherer — Patravi ScubaTec

Эстимейт: 25–30 тыc. швейцарских франков

Carl F. Bucherer, часы Patravi Scubatec Only Watch 2019

Хотелось бы отметить уникальный дайвер из коллекции Patravi ScubaTec, представленный часовой мануфактурой из Люцерна Carl F. Bucherer. Солидные мужские часы в корпусе из 18-каратного белого золота диаметром 44,6 мм имеют водонепроницаемость до 500 м. На синем циферблате силуэты восьми скатов манта — по числу аукционов Only Watch. Однонаправленный безель из белого золота и керамики, гелиевый клапан — необходимые компоненты инструмента для дайвинга. В часах используется автоматический механизм CFB 1950.1, сертифицированный Швейцарским институтом хронометрии COSC. Есть еще и бонус для покупателя — эксклюзивная поездка на родину марки, в город, откуда берут начало традиции этого швейцарского часового бренда.





H. Moser & Cie.— Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch

Эстимейт: 35–45 тыс. швейцарских франков

H. Moser & Cie., часы Endeavour Perpetual Moon Vanta Black Only Watch

Компания H. Moser & Cie. в третий раз принимает участие в благотворительном аукционе — на этот раз с уникальной моделью Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch. Циферблат этой модели выполнен из материала Vantablack, представляющего собой покрытие ультрачерного цвета и состоящего из вертикально ориентированных углеродных нанотрубок, способных поглощать 99,965% света. Корпус из 18-каратного красного золота диаметром 42 мм скрывает мануфактурный калибр HMC 801 с ручным заводом, оснащенный сменным модулем анкерного хода Moser. Калибр обеспечивает запас хода не менее семи дней, указатель запаса хода расположен со стороны часового механизма. Система лунных фаз — крайне точный указатель, который можно настроить за одну минуту. Модель Endeavour Perpetual Moon Concept Only Watch оснащена одним из самых точных указателей фазы Луны: он отклоняется всего на один день каждые 1027 лет. В данной модели Луна, размещенная на циферблате в большом окошке у отметки «6 часов», является основным притягивающим взгляд элементом. Отсутствие часовых меток и логотипа только усиливает это впечатление.

Помимо этих моделей хочется также отметить и другие экземпляры:

Blancpain Fifty Fathoms Barakuda for Only Watch

Bovet 1822 Recital 23 Hope

Girard Perregaux Laureato Chronograph for Only Watch

Maurice Lacroix AIKON Mercury Only Watch 2019

Voutilainen TP1 OW2019

Аукцион Only Watch является уникальным шансом приобрести столь редкие часы, что каждый раз позволяет надеяться на очередной рекорд торгов.

Роман Белов