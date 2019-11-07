Адыгею посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Бахрейн в РФ

Сегодня в Доме правительства РА прошла встреча Главы РА Мурата Кумпилова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в Российской Федерации Ахмеда Аль-Саати. Обсуждались вопросы взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах деятельности.

В переговорах приняли участие помощник Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Бахрейн в РФ Мусса Самир, от Адыгеи – председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, помощник Главы РА по инвестиционной политике Петр Гарнага, представитель МИД РФ Игорь Терзиян, заместитель премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр экономического развития и торговли РА Анзаур Куанов, министр культуры РА Юрий Аутлев, председатель Комитета РА по туризму и курортам Ивер Калашаов, зам. министра сельского хозяйства РА Дамирет Хут.

Приветствуя почетного гостя, Мурат Кумпилов отметил готовность Адыгеи вносить свой вклад в дальнейшее укрепление всесторонних связей России и Королевства Бахрейн.

«Приветствую вас на земле Адыгеи. Бахрейн является важным партнёром России в Персидском заливе и на всём Ближнем Востоке. Наши страны активно развивают взаимовыгодное сотрудничество. За последние годы подписаны важные документы о стратегическом партнёрстве двух государств, о межправительственном взаимодействии. Это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. Сегодняшняя встреча только подтверждает взаимную заинтересованность в развитии наших связей», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

В свою очередь Чрезвычайный и Полномочный Посол отметил значимость развития российско-бахрейнских отношений.

«Спасибо за теплый прием. Как вы правильно отметили, наши страны выходят на новый виток взаимодействия. Король Бахрейна не раз прилетал в Россию для переговоров с Президентом Владимиром Путиным. Мы высоко ценим роль России в обеспечении мира и стабильности на Ближнем Востоке. И есть прямые указания Его Величества об укреплении сотрудничества с Россией. И сегодняшний мой визит в Адыгею – один из шагов в этом направлении, в развитии связей с вашим регионом», – отметил Ахмед Аль-Саати.

Посол подчеркнул, что в Бахрейне работает ряд профильных комитетов, они продвигают сотрудничество двух стран в разных направлениях деятельности. Также Королевство Бахрейн – одна из первых стран, которые начали участвовать в Российском фонде прямых инвестиций, и уже сегодня они приносят положительный результат.

Глава республики подчеркнул, что власти Адыгеи заинтересованы в привлечении инвестиций и окажут всестороннее содействие для установления многопланового сотрудничества с Королевством Бахрейн.