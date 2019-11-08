Труба — атому

Группа ЧТПЗ планирует вложить в производство бесшовных нержавеющих труб для атомных электростанций 780 млн руб. Инвестпроект будет реализован на площадке Первоуральского новотрубного завода (Свердловская область). Новую линию запустят в 2021 году. Это позволит на 50% увеличить объем производства труб для АЭС, считают в компании. Эксперты говорят, в России рынок сбыта продукции именно для атомных объектов невелик, но у ЧТПЗ есть потенциал для продажи труб за рубеж.



Группа ЧТПЗ планирует реализовать на Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в группу ЧТПЗ) масштабный инвестиционный проект производства нержавеющих бесшовных труб для парогенераторов атомных электростанций. Проект предусматривает ввод в эксплуатацию новых и модернизацию действующих производственных мощностей. Объем инвестиций составит более 780 млн руб.

В рамках инвестиционного проекта на ПНТЗ будут запущены поточная линия отделки и сдачи труб, а также автоматизированный комплекс средств неразрушающего контроля. Ввод нового участка, оснащенного оборудованием ведущих производителей, планируется в 2021 году. «Реализация инвестиционного проекта позволит компании на 50% увеличить производство труб для АЭС из коррозионной стали, соответствующих высоким требованиям клиентов»,— говорит директор по стратегии группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.

Ранее группа ЧТПЗ поставляла продукцию для АЭС в России, Белоруссии и Китае, а также для Амурской, Приморской, Прегольской, Калининградской теплоэлектростанций и теплоэлектростанции «Лонг Фу-1» (Вьетнам). В прошлом году компания поставила 276 т бесшовных труб для строительства парогенератора станции «Куданкулам» в Индии. Первые трубы для атомной промышленности ПНТЗ выпустил в 1940-х годах, когда советские ученые разрабатывали ядерное оружие.

ПНТЗ вошел в группу ЧТПЗ в 2004 году. Челябинский трубопрокатный завод приобрел 57% акционерного капитала ОАО «Первоуральский новотрубный завод». Затем в мае 2008 года ЧТПЗ увеличил долю до 84,5%, а в декабре 2008 года приобрел уже 100% акций ПНТЗ. Согласно информации в базе данных «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году предприятие получило чистую прибыль в размере 6,9 млрд руб.

По оценкам компании, группа ЧТПЗ в первом полугодии 2019 года занимала первое место среди российских производителей по объемам продаж бесшовных промышленных труб (51% от общего объема рынка). При этом доля отгрузки этого вида продукции в структуре сбыта ЧТПЗ не превышает 6,6%. Норма чистой прибыли ЧТПЗ, согласно ежеквартальному отчету, за шесть месяцев 2019 года, составила 1,3%, в первом полугодии 2018-го она была на уровне 9,6%. В документе говорится, что чистая прибыль упала из-за изменения структуры контрактов и уменьшения объемов реализации продукции ввиду сокращения рынка. Также негативное влияние оказало падение курса рубля. Вследствие этих факторов снизились показатели рентабельности чистой прибыли, активов и собственного капитала.

Промышленный эксперт Леонид Хазанов отмечает, что рынок бесшовных нержавеющих труб в России сравнительно узкий, его емкость можно оценить в 30 тыс. тонн в год, из них примерно половина потребляется в атомной энергетике. «Ключевыми поставщиками бесшовных нержавеющих труб для АЭС являются группа ЧТПЗ и ТМК. Использование импортных труб ограничено из-за жестких требований, предъявляемых со стороны атомной энергетики. Вот именно на их замещение и направлен проект группы ЧТПЗ»,— говорит эксперт. Господин Хазанов считает, что ЧТПЗ сможет организовать поставки бесшовных труб для новых энергоблоков, планируемых к строительству в Китае, Венгрии, Пакистане.

Аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Брокер» (входит в группу банка «Открытие») Оксана Лукичева считает, что у атомной энергетики неплохие перспективы, поэтому проект ЧТПЗ имеет широкие рынки сбыта. «В то время как развитые экономики стараются перейти на производство энергии из газа, развивающийся мир заключает контракты на строительство АЭС, в том числе с “Росатомом”. Большие программы по развитию АЭС заложены в Китае, Индии. Эти страны могут стать крупными потребителями труб для АЭС в недалеком будущем»,— отметила она.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев говорит, что на российском рынке наблюдается сокращение спроса: трубы разных диаметров в основном стали востребованы для ремонта коммуникаций, а не в строительстве крупных объектов. По мнению специалиста, ЧТПЗ выбрал верную стратегию по «нишеванию» бизнеса, сосредоточившись на комплектующих для строительства АЭС. «Возможности экспорта в сфере поставки труб также снижаются из-за санкций, высокой конкуренции и сложной логистики. На этом фоне заявление руководства ЧТПЗ о планах по производству труб для АЭС идет в рамках стратегии по созданию нишевых продуктов»,— считает эксперт.

Карина Кальярова, Челябинск