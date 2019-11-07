Большевики и феминистки провели на Алом поле митинг в честь Октябрьской революции

Челябинское отделение «Всесоюзной молодой гвардии большевиков» (ВМГБ) и «Челябинская феминистская агитгруппа» провели митинг на Алом поле в день 102-й годовщины Октябрьской революции. Мероприятие было согласовано. По данным организаторов, в акции приняли участие около ста человек.

В управлении МВД России по Челябинской области заявили, что не собирают информацию о численности проводимых в городе митингов.

По словам представителя челябинского отделения ВМГБ, участники мероприятия высказывались против идеи возвращения смертной казни в России, против поборов в системе образования и за бесплатное образование в вузах, а также «против давления на школьников перед экзаменами, доводящего их до самоубийств».

Челябинские феминистки продвигали на митинге свои идеи о недопустимости бесправия женщин и «женской нищете». «За достойное представительство женщин во всех органах государственной власти! Против антиженских законов! За политические и экономические права женщин!», - с такими лозунгами вышли на митинг феминистки.