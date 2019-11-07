Администрацию Невского района Петербурга оштрафуют за незаконную свалку

Северо-Западным межрегиональным управлением Росприроднадзора составлен протокол об административном правонарушении в отношении администрации Невского района Петербурга. Причиной такого решения стало невыполнение районными чиновниками требований по ликвидации несанкционированной свалки отходов на территории квартала СУН-16, ограниченного Дальневосточным проспектом, улицами Еремеева, Зольной и Складской.

Как сообщили в надзорном ведомстве, в советское время на указанном месте располагался золоотвал, на который свозились отходы ТЭЦ. До настоящего времени свалка не ликвидирована, а территория сейчас активно застраивается жильем, в том числе социальным. Ранее в адрес администрации было внесено предостережение, однако мер, направленных на ликвидацию свалки, предпринято не было. Между тем, экспертная лаборатория установила, что объединенные пробы отходов, отобранные на нескольких участках золоотвала, относятся к IV и III классам опасности, отметили в Росприроднадзоре.

За невыполнение обязательных мероприятий по охране данной территории администрации Невского района грозит административное наказание в виде штрафа.

В конце октября “Ъ-СПб” писал, что районные администрации Петербурга получили право самостоятельно наказывать виновников несанкционированных свалок. Соответствующий закон подписал губернатор города Александр Беглов.