Районные администрации Петербурга получили право наказывать виновников несанкционированных свалок

Закон, наделяющий администрации районов правом наказывать за незаконные свалки, подписан губернатором Петербурга. Об этом сообщили в Смольном.

До этого времени протоколы за такие нарушения имели возможность составлять лишь два комитета городской администрации — комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и комитет по вопросам законности, правопорядка.

Напомним, что авторами документа выступили депутаты ЗакСа Денис Четырбок и Алексей Цивилев. Законопроект был одобрен городским парламентом 9 октября.