Дело о мусорном коллапсе в отношении экс-директора «Горэкоцентра» вернули прокурору

Советский районный суд в ходе предварительного слушания рассмотрел материалы уголовного дела бывшего директора МУП «Горэкоцентр» Игоря Галичина. Его обвиняют в халатности (ч. 1.1 1 ст. 293 УК РФ), которая привела к мусорному коллапсу в сентябре 2018 года. Суд вынес решение о возвращении материалов дела в прокуратуру, потому что обвинение в адрес господина Галичина не конкретизировано

Как сообщает пресс-служба Советского райсуда, предъявленное обвинение лишает Игоря Галичин «возможности защищаться всеми законными способами и средствами». Судья посчитал, что на основе предложенного обвинительного заключения он не может вынести обоснованное решение.

Прокуратура Челябинской области потребовала возбудить дело о халатности руководства «Горэкоцентра» в связи с мусорным коллапсом, который случился в сентябре прошлого года. Тогда перевозчики отказались вывозить мусор из Челябинска из-за увеличившегося расстояния до нового полигона и отсутствия дополнительных субсидий на покрытие издержек.

Ранее Игорь Галичин обвинялся в ряде имущественных и должностных преступлений. Ему вменяли особо крупное мошенничество. Полиция сообщала, что в 2016 году руководство «Горэкоцентра» заключало фиктивные договоры с коммерческими компаниями, завышая стоимость фактически выполненных работ. Впоследствии дело было переквалифицировано: Игорь Галичин обвиняется по ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата), ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 174.1 (легализация средств, добытых в результате совершения преступления) и ст. 171 (незаконное предпринимательство).