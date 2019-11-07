Рунет выбирает Персону года: стартовал прием заявок на Премию Рунета

Официально стартовал прием заявок на Премию Рунета — старейшей и самой престижной награды российской интернет-отрасли. Организатором Премии Рунета выступает Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК), при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовых коммуникаций.

«Премия Рунета является главной наградой в области высоких технологий и интернета, которая призвана поощрять и направлять лидеров информационных технологий, способствующих стремительному развитию интернет-отрасли в России. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям уже на протяжении долгих лет поддерживает премию и мы рады видеть, что с каждым годом она раскрывает все больше и больше прекрасных проектов, направленных на создание современного российского цифрового пространства», — отмечает руководитель Федерального Агентства по печати и массовым коммуникациям, Михаил Сеславинский.

Напомним, в этом году Премия Рунета будет вручена:

В 7 основных номинациях:

Государство и Общество

Экономика и Бизнес

Здоровье и отдых

Технологии и Инновации

Образование и Кадры

СМИ и массовые коммуникации

Персона Рунета

В 5 специальных номинациях:

Сообщества в Facebook

Детский Рунет

Мобильное приложение

«25RU: Специальная награда Оргкомитета 25-летия Рунета»

Онлайн-закупки: бизнес, государство, регионы

Народное голосование

Одновременно в рамках проведения Конкурса проводится Всероссийская онлайн-акция «Народное голосование», в которой сможет принять участие каждый желающий из разработчиков проектов, а любой интернет-пользователь сможет отдать свой голос за понравившийся проект.

По итогам голосования интернет-пользователей в онлайн-акции «Народное голосование» будут определены 10 проектов, набравших наибольшее количество голосов интернет-пользователей. Победители «Народного голосования» будут награждены призами и дипломами, из них: 1 победитель, награждается призом и дипломом «Народный лидер», 9 победителей награждаются дипломами «Народная десятка».

Подать заявку на соискание заветной статуэтки Премии Рунета 2019 можно на официальном сайте: premiaruneta.ru. Приём заявок продлится до 15 ноября 2019 года.

К участию допускаются проекты, организации и ресурсы, внесшие значительный вклад в развитие Рунета в 2018 и 2019 годах. Торжественная церемония вручения Премии Рунета состоится в декабре 2019 года в Москве.

Правила приема заявок

Номинирование на участие в Конкурсе “Премия Рунета” – платное. Стоимость подачи заявки составляет 15 000 рублей (включая налоги) – при условии подачи и оплаты заявки до конца октября 2019, в ноябре стоимость возрастет до 20 000 р.

Подать заявку на соискание награды в “Народном голосовании” можно бесплатно. Также для специальных групп участников (социально значимые проекты, некоммерческие организации и пр.) возможна бесплатная подача заявки в основных номинациях – решение об этом принимается Оргкомитетом конкурса по итогам рассмотрения таких заявок.

Прием заявок завершится 15 ноября 2019 года, после чего состоится двухэтапное экспертное голосование. По итогам первого этапа голосования будут определены т.н. short-листы (лидеры в каждой из номинаций). По итогам второго этапа в каждой номинации будут выявлены три равнозначных победителя (лауреаты Премии Рунета 2019).

О Премии Рунета

Премия Рунета является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета, поощряющей выдающиеся заслуги компаний-лидеров. Премия Рунета присуждается в 15-й раз, с 2004 года. За это время лауреатами Премии Рунета стали более 450 организаций.

В разные годы лауреатами Премии Рунета становились знаковые интернет-проекты: Русская Википедия, Yota, Афиша, ВКонтакте, Ozon.ru, Яндекс, Бойцовский клуб, ЯПлакалъ, Юла и многие другие.

Официальный сайт: http://premiaruneta.ru