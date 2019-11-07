07 ноября, четверг
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Ростовводоканал спишет пени должникам

Ростовский Водоканал пообещал списать пени по долгам за услуги холодного водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Акцией могут воспользоваться клиенты-физлица, у которых сохранилась задолженность на 1 ноября, если они погасят ее до 31 декабря этого года.

«Клиенты, которые полностью погасят свою задолженность – получат списание пени в подарок от компании», — говорится в сообщении.

Пени участникам акции пересчитают не ранее начала 2020 года и отразят в квитанции за январь.

Дарья Голякова


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