Бывшему главе МВД России установят мемориальную доску в Казани

В Казани появится мемориальная доска экс-министру внутренних дел России и Герою РФ Виктору Ерину. Табличку установят на здании дома №6 по улице Гвардейская, где проживал бывший глава МВД страны. Это следует из постановления кабмина республики, опубликованного на портале правительства региона

С предложением об увековечивании памяти господина Ерина выступило министерство культуры Татарстана, МВД республики и региональная общественная организация «Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск республики Татарстан».

«В этом доме в 1974-1984гг. жил Герой России, министр внутренних дел Российской Федерации в 1992-1995 гг., генерал армии Виктор Федорович Ерин», — будет написано на мемориальной доске.

Господин Ерин родился в Казани 17 января 1944 года. В 1967 году он окончил Казанский филиал Елабужской средней школы милиции. В 1973 году — Высшую школу МВД СССР. С 1990 года по февраль 1991 года он был замминистра министра внутренних дел РСФСР, с сентября по декабрь 1991 года — первым замглавы МВД СССР, с 1992 по 1995 годы — министром внутренних дел РФ, с 1995 по 2005 годы — замдиректора Службы внешней разведки России. 7 октября 1993 года ему дали звание Героя России за мужество и героизм, проявленные при пресечении вооруженной попытки госпереворота 3-4 октября 1993 года в Москве. Виктор Ерин скончался 19 марта 2018 года в Москве.

"Ъ-Казань"