Товары в дорогу

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Журнал "Коммерсантъ Автопилот" от , стр. 82

Сплошная двойная


Нет ничего более согревающего байкера в несезон, чем повседневная одежда, созданная специально для мотоциклистов. Даже если мотоцикл уже три месяца зимует в гараже, настоящему байкеру приятно выглядеть так, будто он только что с него слез, это помогает пережить разлуку. Ну и к тому же это просто красиво: такая одежда подчеркнуто брутальна, в ее силуэте свобода, скорость и приключения. Вот почему многие мотоциклетные фирмы считают выпуск одежды важным и отдельным занятием. Harley-Davidson под своим логотипом выпускает куртки и майки уже больше ста лет, и раскупаются они не хуже, чем легендарные байки. Собственная линия есть и у BMW Motorrad – коллекция под названием Ride & Style.

Кожаные куртки, джинсы, ботинки и перчатки с эмблемой BMW отличает то, что эта одежда не только не притворяется мотоциклетной, но вполне соответствует высоким стандартам безопасности, функциональности и прочности. То есть коллекция Ride & Style более чем подходит для езды, но при этом выглядит весьма стильно.

Если говорить о стиле, то создатели Ride & Style заявили, что черпали вдохновение в облике знаменитых классических моделей мотоциклов BMW, в частности легендарного R32 – первого мотоцикла BMW, который был запущен в производство в 1923 году и положил начало всей истории BMW Motorrad. Ключевыми элементами дизайна, объединяющими коллекцию Ride & Style, являются белые полосы на черном фоне – Twin Stripes были отличительной чертой мотоциклов BMW первой половины прошлого века.

На троих


Тот случай, когда для создания одной майки пришлось задействовать три бренда, и каждый – крутейший в своей области. Первый – знаменитый миланский «Интернационале»; по версии ФИФА, он входит в список лучших футбольных клубов ХХ века, и уж точно Inter – один из самых титулованных и популярных клубов Италии. Второй – титульный спонсор Inter аж с 1995 года: компания Pirelli, которая уже много лет монополизировала лидерство в экипировке для гонок и сегодня является единственным официальным поставщиком шин чемпионата мира в классе Формула 1 и Формула 2. Ну а третий – Nike, один из мировых лидеров в производстве спортивной одежды и обуви.

Так вот, эти три легендарных «монстра» объединили свои усилия и логотипы для создания небольшой «гоночной» коллекции одежды. В нее входят: футболка с длинными рукавами с изображением финишных флагов, комбинезон, похожий на экипировку пилотов, и ветровка с жаккардовым паттерном и гербом клуба Inter. Коллекция повторяет стиль третьего комплекта формы «Интера» для сезона 2019/20, однако вместо клубных цветов – черного и синего – используется желтый, цвет автоспорта, которому она и посвящена.

Изгиб машины черной


Многие производители люксовых автомобилей делают свои коллекции для дома, но у французской автомобилестроительной компании Bugatti особые отношения с дизайном интерьера. Семейные, можно сказать, ведь отец-основатель Этторе Бугатти был сыном знаменитого краснодеревщика, внуком архитектора и братом скульптора, да и сам, прежде чем стать знаменитым производителем автомобилей, окончил школу изящных искусств. Вот почему каждая коллекция Bugatti Home создается не только для того, чтобы клиенты чувствовали себя и дома так, будто они еще в салоне своего роскошного автомобиля. Это вполне самостоятельные произведения интерьерного дизайна.

Важным акцентом в коллекции этого года служит подвесной светильник под названием C-Air Lamp. Как говорят сами создатели, они придали асимметричной люстре в виде спирали силуэт спортивных автомобилей Bugatti, и теперь она придает комнате ощущение легкости и одновременно скорости. Для усиления этого эффекта на светильнике выгравирован логотип Bugatti.

Мы везем с собой...


Просторный багажник нового MINI Clubman можно увеличить до 1250 литров и поместить туда не только коробку для собаки.

Просторный багажник нового MINI Clubman можно увеличить до 1250 литров и поместить туда не только коробку для собаки.

Poldo Dog Couture шьет для собак любого размера пальто классического итальянского покроя.

Poldo Dog Couture шьет для собак любого размера пальто классического итальянского покроя.

Одна из главных фишек нового MINI Clubman – вместительный багажник с необычной двустворчатой дверью. Туда так и хочется поместить какой-то нескучный багаж, а не просто использовать «по хозяйству». Владельцы бренда Poldo Dog Couture, видимо, тоже мучились этой идеей и придумали специально для универсала MINI красивую черную коробку, а в ней – все, что нужно в путешествии для собаки. Компания, которая занимается изготовлением роскошной одежды и аксессуаров для собак, получила свое название от клички четвероногого друга владельцев – Полдо. А владельцы эти, как ни странно, два вполне брутальных на вид мужчины, Риккардо и Маурицио, которые, скорее всего, любят не только нарядных собак, но и приключения, поэтому они и решили создать для домашних питомцев, кроме элегантных пальто и гламурных ошейников, еще и дорожный комплект для путешествий. Впрочем, тоже весьма изысканный.

В него выходит многофункциональное тканевое одеяло, которое может служить удобной подстилкой для мохнатого друга, если вы, например, присели отдохнуть и перекусить на свежем воздухе, а может защитить от него сиденье машины, когда вы в дороге. Поводок и ошейник в базовом комплекте украшены рисунком британского флага, но его можно заменить, заказав принт на свой вкус на сайте компании. Еще в наборе есть страховочная привязь, чтобы пристегнуть четвероногого друга ремнем безопасности, и кожаный клатч с двумя силиконовым мисками для еды.

Лыжи у печки


Считается, что у владельцев люксового внедорожника Aston Martin DBX, чья премьера должна состояться в декабре, не может быть спокойного отдыха на диване: не гольфом, так лыжами, не велосипедом, так хоть рыбалкой они обязательно должны заниматься. Намекая на это обстоятельство, компания выпустила специально для этой модели одиннадцать комплектов аксессуаров для разного рода неспокойной жизни. Например, в сет «Снег» входят чехол для лыж, устанавливаемые на крыше крепления для их перевозки и цепи противоскольжения. Ну и, чтобы подчеркнуть, как они заботятся о своих клиентах, Aston Martin включил в комплект «Снег» сушилку для лыжных ботинок. В комплект «Охота и рыбалка» входят ящик и опора для ружья, в «Велосипед» – крепление на крышу и портативная мойка, а в «Приключения» – брызговики, поперечная штанга багажника и отделение для мокрых вещей.

К счастью, позаботились в Aston Martin и о тех, кто ничего экстремальнее пикника на свежем воздухе не практикует, – для таких предлагается комплект «Мероприятие», он включает в себя складную корзину, одеяло, а также держатель для зонта.

Электро-младенец


До чего дошел прогресс – нынешние дети еще до того, как станут ходить под стол пешком, уже обзаведутся собственным мотором. Даже двумя. Компания Bosch представила электрифицированные детские коляски, моторы у которых расположены на задних колесах и оснащены модулем Bluetooth и системой «умных» датчиков, которые анализируют скорость коляски и оценивают поверхность дороги. При подъеме в гору электродвигатели автоматически помогают движению, при спуске со склона – помогают замедлиться. Тормозная система срабатывает, когда родители отпускают ручку. Коляску тестировали в аэродинамической трубе – при порыве ветра со скоростью 60 км/ч она даже не двигалась с места.

С постоянно включенным мотором коляска может пройти около 15 километров, при этом через USB-порт от нее можно заряжать свои мобильные устройства. Если батарея разрядится, коляску можно продолжить использовать, как обычную. И еще. При угоне на смартфон придет соответствующее оповещение, сработает сигнализация и автоматически задействуется тормоз.

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