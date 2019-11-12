Товары в дорогу

Сплошная двойная

Нет ничего более согревающего байкера в несезон, чем повседневная одежда, созданная специально для мотоциклистов. Даже если мотоцикл уже три месяца зимует в гараже, настоящему байкеру приятно выглядеть так, будто он только что с него слез, это помогает пережить разлуку. Ну и к тому же это просто красиво: такая одежда подчеркнуто брутальна, в ее силуэте свобода, скорость и приключения. Вот почему многие мотоциклетные фирмы считают выпуск одежды важным и отдельным занятием. Harley-Davidson под своим логотипом выпускает куртки и майки уже больше ста лет, и раскупаются они не хуже, чем легендарные байки. Собственная линия есть и у BMW Motorrad – коллекция под названием Ride & Style.

Кожаные куртки, джинсы, ботинки и перчатки с эмблемой BMW отличает то, что эта одежда не только не притворяется мотоциклетной, но вполне соответствует высоким стандартам безопасности, функциональности и прочности. То есть коллекция Ride & Style более чем подходит для езды, но при этом выглядит весьма стильно.

Если говорить о стиле, то создатели Ride & Style заявили, что черпали вдохновение в облике знаменитых классических моделей мотоциклов BMW, в частности легендарного R32 – первого мотоцикла BMW, который был запущен в производство в 1923 году и положил начало всей истории BMW Motorrad. Ключевыми элементами дизайна, объединяющими коллекцию Ride & Style, являются белые полосы на черном фоне – Twin Stripes были отличительной чертой мотоциклов BMW первой половины прошлого века.

На троих

Тот случай, когда для создания одной майки пришлось задействовать три бренда, и каждый – крутейший в своей области. Первый – знаменитый миланский «Интернационале»; по версии ФИФА, он входит в список лучших футбольных клубов ХХ века, и уж точно Inter – один из самых титулованных и популярных клубов Италии. Второй – титульный спонсор Inter аж с 1995 года: компания Pirelli, которая уже много лет монополизировала лидерство в экипировке для гонок и сегодня является единственным официальным поставщиком шин чемпионата мира в классе Формула 1 и Формула 2. Ну а третий – Nike, один из мировых лидеров в производстве спортивной одежды и обуви.

Так вот, эти три легендарных «монстра» объединили свои усилия и логотипы для создания небольшой «гоночной» коллекции одежды. В нее входят: футболка с длинными рукавами с изображением финишных флагов, комбинезон, похожий на экипировку пилотов, и ветровка с жаккардовым паттерном и гербом клуба Inter. Коллекция повторяет стиль третьего комплекта формы «Интера» для сезона 2019/20, однако вместо клубных цветов – черного и синего – используется желтый, цвет автоспорта, которому она и посвящена.

Изгиб машины черной

Многие производители люксовых автомобилей делают свои коллекции для дома, но у французской автомобилестроительной компании Bugatti особые отношения с дизайном интерьера. Семейные, можно сказать, ведь отец-основатель Этторе Бугатти был сыном знаменитого краснодеревщика, внуком архитектора и братом скульптора, да и сам, прежде чем стать знаменитым производителем автомобилей, окончил школу изящных искусств. Вот почему каждая коллекция Bugatti Home создается не только для того, чтобы клиенты чувствовали себя и дома так, будто они еще в салоне своего роскошного автомобиля. Это вполне самостоятельные произведения интерьерного дизайна.

Важным акцентом в коллекции этого года служит подвесной светильник под названием C-Air Lamp. Как говорят сами создатели, они придали асимметричной люстре в виде спирали силуэт спортивных автомобилей Bugatti, и теперь она придает комнате ощущение легкости и одновременно скорости. Для усиления этого эффекта на светильнике выгравирован логотип Bugatti.

Мы везем с собой...

Просторный багажник нового MINI Clubman можно увеличить до 1250 литров и поместить туда не только коробку для собаки.

Poldo Dog Couture шьет для собак любого размера пальто классического итальянского покроя.

Одна из главных фишек нового MINI Clubman – вместительный багажник с необычной двустворчатой дверью. Туда так и хочется поместить какой-то нескучный багаж, а не просто использовать «по хозяйству». Владельцы бренда Poldo Dog Couture, видимо, тоже мучились этой идеей и придумали специально для универсала MINI красивую черную коробку, а в ней – все, что нужно в путешествии для собаки. Компания, которая занимается изготовлением роскошной одежды и аксессуаров для собак, получила свое название от клички четвероногого друга владельцев – Полдо. А владельцы эти, как ни странно, два вполне брутальных на вид мужчины, Риккардо и Маурицио, которые, скорее всего, любят не только нарядных собак, но и приключения, поэтому они и решили создать для домашних питомцев, кроме элегантных пальто и гламурных ошейников, еще и дорожный комплект для путешествий. Впрочем, тоже весьма изысканный.

В него выходит многофункциональное тканевое одеяло, которое может служить удобной подстилкой для мохнатого друга, если вы, например, присели отдохнуть и перекусить на свежем воздухе, а может защитить от него сиденье машины, когда вы в дороге. Поводок и ошейник в базовом комплекте украшены рисунком британского флага, но его можно заменить, заказав принт на свой вкус на сайте компании. Еще в наборе есть страховочная привязь, чтобы пристегнуть четвероногого друга ремнем безопасности, и кожаный клатч с двумя силиконовым мисками для еды.

Лыжи у печки

Считается, что у владельцев люксового внедорожника Aston Martin DBX, чья премьера должна состояться в декабре, не может быть спокойного отдыха на диване: не гольфом, так лыжами, не велосипедом, так хоть рыбалкой они обязательно должны заниматься. Намекая на это обстоятельство, компания выпустила специально для этой модели одиннадцать комплектов аксессуаров для разного рода неспокойной жизни. Например, в сет «Снег» входят чехол для лыж, устанавливаемые на крыше крепления для их перевозки и цепи противоскольжения. Ну и, чтобы подчеркнуть, как они заботятся о своих клиентах, Aston Martin включил в комплект «Снег» сушилку для лыжных ботинок. В комплект «Охота и рыбалка» входят ящик и опора для ружья, в «Велосипед» – крепление на крышу и портативная мойка, а в «Приключения» – брызговики, поперечная штанга багажника и отделение для мокрых вещей.

К счастью, позаботились в Aston Martin и о тех, кто ничего экстремальнее пикника на свежем воздухе не практикует, – для таких предлагается комплект «Мероприятие», он включает в себя складную корзину, одеяло, а также держатель для зонта.

Электро-младенец

До чего дошел прогресс – нынешние дети еще до того, как станут ходить под стол пешком, уже обзаведутся собственным мотором. Даже двумя. Компания Bosch представила электрифицированные детские коляски, моторы у которых расположены на задних колесах и оснащены модулем Bluetooth и системой «умных» датчиков, которые анализируют скорость коляски и оценивают поверхность дороги. При подъеме в гору электродвигатели автоматически помогают движению, при спуске со склона – помогают замедлиться. Тормозная система срабатывает, когда родители отпускают ручку. Коляску тестировали в аэродинамической трубе – при порыве ветра со скоростью 60 км/ч она даже не двигалась с места.

С постоянно включенным мотором коляска может пройти около 15 километров, при этом через USB-порт от нее можно заряжать свои мобильные устройства. Если батарея разрядится, коляску можно продолжить использовать, как обычную. И еще. При угоне на смартфон придет соответствующее оповещение, сработает сигнализация и автоматически задействуется тормоз.