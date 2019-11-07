Конкурс на проект реконструкции перекрестков на улице Ленина объявили в Ижевске

Администрация Ижевска объявила открытый конкурс на разработку проектной документации и право выполнения инженерных изысканий на реконструкцию дорог в районе перекрестков ул. Ленина с ул. Удмуртская и ул. Коммунаров. Начальная цена контракта составляет 4,5 млн руб., заявки принимаются до 27 ноября. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Обозначенный проект должен предусмотреть увеличение пропускной способности дорог, ремонт покрытия проезжей части, системы поверхностного водоотвода, остановок общественного транспорта с устройством посадочных площадок и тротуаров, а также модернизацию светофоров, переустройство сетей инженерных коммуникаций и другое. Победитель конкурса должен обследовать проектируемые участки, провести инженерные изыскания, изучить геологический разрез и выполнить топографический план.

Напомним, что в мае 2019 года в Ижевске планировали создать третью полосу движения на повороте с ул. Ленина на ул. Удмуртскую, но от идеи отказались из-за необходимости создания проектной документации в связи с проложенной под дорогой системой сетей. Также на участке планировали изменить режим работы светофора и запретить парковку.