Рейтинг Doing Business начнет оценивать госзакупки

В рейтинге Doing Business, составляемом Всемирным банком (ВБ), в 2021 году появится новый индикатор, оценивающий процедуры госзакупок, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на представителя банка. Введение показателя обсуждалось в течение последних нескольких лет, но до сих пор индикатор в список включен не был.

Как передает газета, в 2016 году авторы рейтинга планировали оценить прозрачность процедур, доступ к госзакупкам малого и среднего бизнеса. Они также провели «пилот» в 78 странах.

Напомним, в 2019 году Россия поднялась в рейтинге Doing Business на три позиции по сравнению с прошлым годом, заняв 28-е место. По результатам исследования Минэкономики подготовило план трансформации делового климата по 16 направлениям, который должен улучшить позиции России в мировом рейтинге к 2024 году.

О том, как Россия вошла в топ-30 рейтинга Doing Business,— в материале “Ъ” «Подъем с перезадержкой».