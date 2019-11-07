На Кубани адвокат и дознаватель МВД осуждены за покушение на мошенничество

Крымский районный суд Краснодарского края признал бывшего дознавателя полиции Татьяну Гречко и адвоката Игоря Лизогубова виновными в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщила пресс-служба краевого суда. Экс-сотруднице МВД суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы, ее сообщник осужден на четыре года колонии.

Суд установил, что в 2017 году адвокату Лизогубову стало известно о расследовании уголовного дела против местной жительницы, подозреваемой в фальсификации доказательств в суде. Адвокат Игорь Лизогубов и сотрудник МВД Татьяна Гречко убедили подозреваемую в том, что за 2 млн руб. они могут содействовать в прекращении уголовного преследования. Согласившись на предложение, подозреваемая сообщила о противоправных действиях адвоката и дознавателя в правоохранительные органы. 5 декабря 2017 года родственница подозреваемой встретилась с адвокатом и передала ему требуемую денежную сумму, дальнейшие противоправные действия подсудимых были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю, сообщили в краевом суде.

Анна Перова, Краснодар