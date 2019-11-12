Будьте бдительны

Игорь Чер-ский, краш-тест манекен, Москва

На сей раз поговорим о грустном и сделаем это предельно серьезно. Чем больше автовладельцев проникнется темой, тем больше их останется жить. И речь не о безопасности на дороге, скоростном режиме и трезвом вождении. Речь о трезвой оценке ситуации в нашем обществе, когда далеко не у всех есть деньги на покупку машины и вообще деньги. И чем больше и глубже пропасть между бедными и богатыми, тем больше желания у части бедных отобрать у богатых что-то при помощи силы и оружия, как говорил Ленин и чему нас потом еще 70 лет обучали в школах. Причем, на фоне чудовищной нищеты, к лику богатых сейчас причисляются не одни олигархи или звезды эстрады. Вы и сами не подозреваете, что, продавая свою старую иномарку за 100 тысяч рублей, становитесь потенциальной жертвой преступников, для которых эти 100 тысяч – огромная сумма, а ваша жизнь по сравнению с ней ерунда. К сожалению, именно из-за 100 тысяч убили мужа моей знакомой несколько лет назад. Он продал свой древний автомобиль и возвращался домой. Наличка была нужна, чтобы расплатиться за строительство дачи, поэтому услугами банка он не воспользовался. Его убили по дороге домой и забрали деньги. Убийц не нашли.

Он не был наивным человеком. Просто представить не мог, что кто-то позарится на эти 100 тысяч. Машинка старенькая, деньги вроде бы небольшие. Для него – да. Для преступников – нет. Впрочем, сумма бывает и много крупнее, но беспечность такая же. Мой другой друг добился успеха, у него крупный бизнес. Однажды звонит: «Гарик, давай срочно выпьем, у меня горе». Оказалось, на его партнера напали, зверски избили и отобрали портфель с деньгами. Партнер, к счастью, выжил, но я не забуду, как друг мой недоумевал: «Представляешь? Он просто решил продать старую однушку, которая ему по наследству досталась. Сумма вообще смешная – сорок пять тысяч баксов. Ну кто будет из-за этого убивать?» И это он не шутил. Просто люди живут в другом мире, там другая система ценностей, и 45 тысяч долларов там являются мелкой купюрой. Поэтому и бдительности никакой.

И каждый раз, когда в новостях появляется шокирующая информация об очередной жертве, в комментах непременно напишут: «А о чем она думала? Как можно было поехать в глухое место к неизвестным людям показывать машину?!» Я не считаю, что все жертвы были наивными. Просто они не считали сделку настолько крупной, что из-за нее кто-то пойдет на убийство. И тем не менее случаи эти повторяются снова и снова. В октябре в Екатеринбурге прощались с молодой мамой Ксенией Каторгиной. Она списалась с потенциальной покупательницей на сайте купли-продажи машин. Покупательница соврала, что беременна и страдает ужасным токсикозом, поэтому Ксения сама поехала к ней показывать свой Audi Q5. После того как Ксения пропала, автомобиль нашли в Челябинске у перекупщиков, а труп Ксении – в частном секторе «Уралмаша».

К сожалению, это отработанная преступная схема: договориться с жертвой о встрече в безлюдном месте. Или договориться в не самом безлюдном, но потом попросить проехать вместе до какого-то гаража для осмотра. Так погибла финалистка мирового конкурса красоты Ксения Мецгер в Магнитогорске. На тот момент она жила в США, но летом прилетела к родителям и хотела продать свою Skoda Octavia. Да, 25-летнего выродка-автослесаря поймали и дали 21 год колонии строгого режима, только девушку уже не вернуть.

Бывают и обратные ситуации, когда человек едет с наличкой, чтобы машину купить, и тоже не возвращается. В сентябре трагедия случилась в Новосибирске с 36-летней предпринимательницей Натальей Устиновой. Она поехала на встречу с продавцом автомобиля на такси и тоже погибла. Я не буду дальше перечислять, вы и сами найдете это все в интернете. В том числе и советы экспертов, как обезопасить себя во время продажи или покупки автомобиля. Будьте бдительны и очень внимательны. Автомобиль не роскошь, но иногда за него убивают.