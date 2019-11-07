Прибыль Lenovo выросла на 20% благодаря увеличению продаж ПК

Сегодня, 7 ноября, китайская компания Lenovo сообщила, что за второй квартал ее финансового 2019/20 года (квартал закончился 30 сентября) ее чистая прибыль составила $202 млн, что на 20% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года. За первые шесть месяцев года чистая прибыль составила $364 млн, что на 48% больше, чем годом ранее.

Компания отметила, что рост показателей произошел во многом благодаря хорошим результатам по продаже персональных компьютеров и ноутбуков. За шесть месяцев выручка подразделения по продаже ПК достигла $20,7 млрд, что на 8% больше, чем годом ранее, и составила 78% от общей выручки компании. В свою очередь, доналоговая прибыль этого подразделения составила $1,135 млрд, что на 21% больше, чем годом ранее.

Эксперты считают, что рынок ПК, в последние годы показывавший снижение из-за распространения планшетов, начал восстанавливаться. По данным Gartner, в третьем квартале мировой рынок ПК вырос на 1,1% из-за того, что пользователи обновляют свои компьютеры, переходя на более требовательную ОС Windows 10.

Евгений Хвостик