Cилуанов призвал РФПИ инвестировать средства ФНБ в региональные проекты

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) создаст национальный центр по привлечению инвестиций в регионы, сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев на форуме «Инвестиции в регионы — инвестиции в будущее», передает «РИА Новости». Его возглавит экс-министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Министр финансов Антон Силуанов призвал РФПИ присмотреться к небольшим региональным проектам для развития экономики субъектов РФ. По его словам, РФПИ со следующего года сможет инвестировать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), после того как ликвидная часть фонда достигнет 7% ВВП.

«Мы сейчас говорим активно вместе с Российским фондом прямых инвестиций, который тоже является получателем части средств ФНБ, с тем чтобы было побольше таких региональных проектов. Нам нужны большие проекты, но нужны и небольшие, но которые дают эффект для роста экономики, в том числе в регионах»,— сказал господин Силуанов. Ранее он сообщал, что в середине 2020 года появится возможность инвестировать около 1,7 трлн руб. из ФНБ, часть этих средств Минфин готов направить на вложения в проекты внутри России, в том числе региональные.

По состоянию на июнь текущего года ФНБ сократился на 1,6%, составив 3,76 трлн руб. ($59,6 млрд). В октябре премьер министр Дмитрий Медведев поручил Минфину и Минэкономики представить новый механизм инвестирования ФНБ.

О роли РФПИ в привлечении инвестиций в нацпроекты читайте в интервью Кирилла Дмитриева “Ъ”.