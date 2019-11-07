В Воронеже за три года планируют закупить 40 троллейбусов

Мэр Воронежа Вадим Кстенин во время пресс-конференции отметил, что город планирует закупить 40 троллейбусов для работы в рамках новой транспортной схемы. «Нам на сегодняшний день не хватает 40 троллейбусов. Их мы должны найти за три года, приобрести и выставить на линию — такие возможности у уличной контактной сети. Пока их не будет, они будут замещены автобусами большого класса»,— пояснил господин Кстенин. Окончательного решения о том, будут ли это новые машины или бывшие в употреблении, пока не принято.

Подробнее о транспортной схеме Воронежа — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Валерия Розбот