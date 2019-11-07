07 ноября, четверг
Войти в профиль
Авто

Коротко

Новости

все новости

Пикап Tesla дебютирует 21 ноября

Компания Tesla покажет свой электрический пикап 21 ноября 2019 года, о чем сообщил на своей странице в Twitter основатель автопроизводителя Илон Маск.

Модель, которую господин Маск называет Cybertruck, представят в Лос-Анджелесе около завода, где выпускают космические корабли проекта SpaceX. Дата и место презентации электромобиля выбраны в связи с фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, действие которого разворачивается в ноябре 2019 года. Именно эта кинокартина стала источником вдохновения для дизайнеров и инженеров, работавших над пикапом Tesla.

Напомним, ранее Tesla сообщила, что новый электрический пикап по габаритам будет больше модели Ford F-150. Новинка получит два электромотора и батареи, которые обеспечат запас хода от 480 до 800 км.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

Ежемесячный журнал | все

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Справочная | все

Новинки и тест-драйвы | все

Партнерский материал

Автомобильная история | все

Автопилот на «Ъ-FM» | все

Люди и машины

Профиль пользователя