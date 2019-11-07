Пикап Tesla дебютирует 21 ноября

Компания Tesla покажет свой электрический пикап 21 ноября 2019 года, о чем сообщил на своей странице в Twitter основатель автопроизводителя Илон Маск.

Cybertruck unveil on Nov 21 in LA near SpaceX rocket factory — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2019

Модель, которую господин Маск называет Cybertruck, представят в Лос-Анджелесе около завода, где выпускают космические корабли проекта SpaceX. Дата и место презентации электромобиля выбраны в связи с фильмом «Бегущий по лезвию» 1982 года, действие которого разворачивается в ноябре 2019 года. Именно эта кинокартина стала источником вдохновения для дизайнеров и инженеров, работавших над пикапом Tesla.

Напомним, ранее Tesla сообщила, что новый электрический пикап по габаритам будет больше модели Ford F-150. Новинка получит два электромотора и батареи, которые обеспечат запас хода от 480 до 800 км.