«Белгородасбестоцемент» выручил 913 млн рублей за девять месяцев

Выручка ОАО «Белгородасбестоцемент» («БЕЛАЦИ») за три квартала 2019 года увеличилась с 844 млн руб. за девять месяцев 2018-го до 913,2 млн руб., следует из документов компании. Чистая прибыль, в свю очередь, уменьшилась — за девять месяцев 2018 года она составила 29,5 млн руб., а за тот же период 2019-го — 30,4 млн руб. При этом себестоимость продаж выросла: по итогам трех кварталов 2018 года она составляла 757,6 млн руб., а в январе-сентябре 2019-го — 817,2 млн руб.

«БЕЛАЦИ» специализируется на выпуске хризотилцементной продукции. По собственным данным, является одним из крупнейших предприятий в отрасли. Асбестоцементный комбинат начал свою работу в 1953 году, а ОАО «Белгородасбестоцемент», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1992-м. 53,88% акций общества — у ООО «Торговый дом “Асбоцемизделие”», 41,92% долей которого принадлежит семье гендиректора Якова Певзнера, 18,78% — Софье Вороновой, 18,18% — председателю совета директоров Сергею Голощапову и его семье, 9,44% — Инне Чепурных, 8,75% — Олегу Фуксу, 2,93% — главбуху Екатерине Высочиной. Еще 26,52% акций «БЕЛАЦИ» принадлежит примерно в одинаковых долях членам совета директоров Юрию Козлову, Якову Ременнику, Владимиру Кочелаеву и Марку Розину, 2,4% — Якову Певзнеру, небольшими долями (менее 1%) владеет еще ряд физлиц.

Мария Старикова