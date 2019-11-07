Минстрой считает, что стоимость капремонта может быть пересмотрена

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России не исключает, что подход к вопросу стоимости капитального ремонта в многоквартирных домах может быть пересмотрен. Заместитель главы министерства Максим Егоров считает, что может иметь смысл переход на двухтарифную форму оплаты капитального ремонта с минимальной стоимостью для граждан.

«У нас остро стоит тема уровня стоимости капитального ремонта. <...> Может быть, нам надо вообще пересмотреть парадигму, что такое экономически обоснованная стоимость капитального ремонта»,— заявил господин Егоров (цитата по ТАСС). Он отметил, что «есть большой разрыв программы и финансовой устойчивости».

Ранее «Известия» сообщили о том, что в Минстрое предложили ремонтировать ветхое жилье за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного. Речь, как уточнили в министерстве, идет о домах с износом более 70%, для них планируется разработать отдельные подпрограммы капитального ремонта. Инициативу ведомства планируется обсудить 7 ноября на парламентских слушаниях в Государственной думе.