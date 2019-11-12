Тише едешь

В начале сентября я целых два дня ехал на автомобиле марки Porsche из Берлина в Штутгарт. Когда я сообщил об этом своему немецкому коллеге, он сильно удивился. «Тут ехать, – говорит, – от силы пять с половиной часов. А на "Порше" так и еще быстрее». Но он, вероятно, не расслышал, на каком именно Porsche.

Дмитрий Гронский

Модель называется Taycan Turbo S. Ее максимальной мощности достаточно, чтобы ехать быстро. Я бы даже сказал, очень быстро. До «сотни» машина ускоряется меньше чем за три секунды. И мчать разумные 200 км/ч для нее тоже не проблема. Проблема, хотя правильнее будет сказать – особенность этой модели, в том, что она полностью электрическая. И потому маршрут для нас проложили не между населенными пунктами или достопримечательностями, а между зарядными станциями компании Ionity.

Тут надо сразу оговориться, для кого это «для нас». Мы – это интернациональная команда журналистов, которым доверили перегонять первые «Тайканы» с севера Норвегии на родину, в Штутгарт. В этом, вероятно, была своя метафора. В Норвегии чуть не каждый второй автомобиль – электрокар. В Швеции живет Грета Тунберг, ну и так далее.

Держи дистанцию

Нам с коллегой довелось гнать машину на последнем этапе – от Берлина в объезд Дрездена, потом вдоль чешской границы, потом, минуя Байройт и цепляя север Баварии, в Штутгарт. Первая часть пути – самая интересная. Если вам нравится фильм Уэса Андерсона «Гранд-отель "Будапешт"», который снимали в этих краях, то вы тут найдете массу интересного: невысокие горы, замки, старинные промышленные «заброшки», рудники и узкоколейные железные дороги… Но мы поначалу смотрели не по сторонам, а «на приборы». Что там с зарядом?

Это в следующем году на основных маршрутах Европы должны появиться 400 высоковольтных АЗС, по шесть электрораздаточных колонок на каждой. И тогда, как нас заверили представители Porsche, среднее расстояние между станциями составит относительно комфортные 120 километров. Пока же в Европе – 170. И, отправляясь в путешествие, маршрут надо планировать так: ищешь в навигации эту станцию, вводишь ее как конечную точку, и на дисплее у тебя появляется прогнозируемый остаточный заряд батареи в точке финиша. Лучше бы, чтобы он у тебя был не меньше двадцати, потому что в дороге может случиться всякое. Придется объехать пробку – это сократит время в пути, но увеличит дистанцию, а стало быть, уменьшит заряд батареи. Или, как говорит один мой коллега, вдруг «водителю захочется немного пошалить» и он начнет стартовать со светофоров, задействуя launch control – систему, позволяющую выстрелить с места, как пуля, но, конечно же, подъедающая заряд батареи. То есть дальновидно прокладывать маршрут так, чтобы между точками подзарядки было не более 250 километров.

Помню, несколько лет назад в Москве мне нужно было доехать на электрокаре одной уважаемой японской марки до дилерского центра, и запас хода составлял аккурат расстояние до этого ДЦ. В пути начался дождь, стекла запотели, но, когда я включил обдув, запас хода уменьшился чуть не на четверть. Пришлось все отрубить, включая музыку и даже фары, и ехать, высунув голову в окно, под дождь. В «Тайкане» мы тоже поначалу с некоторой опаской втыкали в USB-розетки свои гаджеты, оперировали кондиционером и другими электрическими опциями комфорта – запас хода это никак не уменьшало. Не сокращало его и движение в спортивном режиме с интенсивными разгонами. То есть, к чести Porsche, там не стремились завышать дальность пробега, чтобы потом покупатели хватались за сердце. И постарались сделать так, чтобы они чувствовали себя в электрокаре как в привычном автомобиле с ДВС. Но об этом мы еще поговорим.

Фото: Porsche

На высоковольтной станции заправить Taycan для 110-километрового пробега можно всего за 5,5 минуты. Фото: Porsche

Если вы по каким-то причинам забыли «заправочный брелок», то оплатить высоковольтную зарядку можно и с помощью смартфона. Фото: Porsche

Пойти по грибы

На заправочной станции Ionity сотрудников Porsche было больше, чем нас, журналистов-водителей. Дело-то для многих диковинное! У Taycan два лючка для заправки: на переднем левом крыле для бытовой электросети, на правом – для высоковольтной. Вставил штепсель, приложил специальный брелок к «валидатору», и в батарею потекло электричество. Именно потекло – кто-то из «инструкторов по заправке» предложил мне взяться ладонью за шланг. В нем действительно вибрировала жидкость. Охлаждающая высоковольтный провод.

Porsche Taycan является первым в мире серийным автомобилем с напряжением системы 800 вольт – вместо обычных для электромобиля 400 вольт. Это решение обеспечивает водителю Taycan значительные преимущества на заправке: всего за пять минут зарядка постоянным током на специальной станции позволит накопить достаточно энергии, чтобы проехать до 100 километров. В идеальных условиях – вот для чего на заправку надо ехать по навигации, автоматика заранее нагревает или охлаждает батарею до оптимальной для восприятия тока температуры – время зарядки с 5 до 80 процентов составляет 22,5 минуты.

И надо сказать, что это утомительно долго. Имея за плечами опыт заправки бензином, тут ты покурил, посетил туалет, купил и съел булочку… а машине еще заряжаться и заряжаться. В будущем, я думаю, владельцы Porsche Taycan придумают себе какие-нибудь специальные для заправок занятия: отвечать на письма в электронной почте, читать книгу, выгулять собаку… Пока же мы утешались тем, что вставшая рядом с нами подзаряжаться немецкая пара на Hyundai Kona Electric спорила, успеют ли они отправиться Pilzen suchen, то есть по грибы, или не успеют. Чтобы полностью зарядиться, куковать им на заправке предстояло не меньше часа.

Ничего особенного

Пытливый читатель спросит, почему мы так много внимания уделяем топливно-пробежной теме, а не динамике или, скажем, роскоши.

Да дело все в том, что, кроме силового агрегата и способов накопления для него энергии, Тaycan по большому счету такой же Porsche, как и все остальные автомобили этой марки: красивый, быстрый, удобный. И уже на второй день пользования ты просто забываешь, что это электрокар. Необычный полукруглый приборный щиток – так у моего приятеля уже три года компьютер HP ENVY Curved c точно таким же монитором. Кто-то уже успел написать, что багажник маловат, потому что задний мотор место подъел, но нам на двоих с чемоданами его 366 литров было вполне достаточно. А у Taycan есть еще 81-литровый багажник под передним капотом. В нем у нас лежал кофр с проводами и адаптером для зарядки от бытовой электросети – российские дилеры Porsche уже продают их владельцам гибридных «Панамер» по цене 132 тысячи рублей, – но возить эту электрику с собой вовсе необязательно. И так во всем. Можно подумать, что инженеры и дизайнеры марки специально старались, чтобы пользователь не испытывал дискомфорта от чрезмерной новизны. Недаром автомобиль, если зацепить его боковым зрением, даже выглядит как та самая Panamera.

Отчасти эту версию подтверждает и полное равнодушие к автомобилю что у водителей проезжающего мимо транспорта, что у пешей публики на парковках. Несколько раз на автобане мы догоняли Tesla Model S, пристраивались параллельно или же становились впереди в тот же ряд, начиная нарочито «тупить». Уверен, что водители этих машин просто думали, что это какие-то недоумки на Porsche, и не отдавали себе отчета, что рядом едет электрический собрат. Собственно, среагировали на нас лишь единожды. В центре Штутгарта на наш вопрос, полагается ли владельцам электрокаров бесплатная парковка, приветливая афроевропейка в будке кивнула в сторону стоянки для инвалидов: «Вот там, можете стоять бесплатно два с половиной часа». То есть владельцы машин на электричестве тут пока приравнены в правах к «людям с ограниченными возможностями». Мы оставили машину, а когда вернулись, рядом приседали и прижимались лбами к стеклам нашего «Тайкана» вставшие рядом с нами на заправку от электросети владельцы белой «Теслы». Как говорится, ну хоть что-то.

Машина времени

Разумеется, попробовали мы и тот самый лаунч-контроль, позволяющий при старте задействовать все адские киловатты, которыми располагает силовая установка. Нашли пустую дорожку. Дальше – алгоритм как в обычном спорткаре, оснащенном ДВС. Режим движения – в Sport Plus. Левой ногой выжимаешь тормоз, правой – до упора акселератор. Бросаешь левую педаль и тут же получаешь ощутимый удар в спину. Taycan стремительно ускоряется. Причем делает это в абсолютной тишине.

Хотя если влезть в настройки, то можно свое движение «озвучить». Синтезированный звук имитирует не только раскрутку мотора при наборе скорости, но и «перегазовки», когда вручную сбрасываешь пару передач. Не знаю, как снаружи, но изнутри эти звуки похожи на трели и бульканье, которые издавала машина времени Шурика из фильма про Ивана Васильевича. Я не уверен, что инженеры и маркетологи Porsche смотрели знаменитый фильм Гайдая, но и в этом недвусмысленная метафора: Porsche Taycan переносит нас в будущее.

В коробке Taycan всего две передачи для движения вперед. Первая передача обеспечивает Taycan еще более мощное ускорение с места, в то время как «длинная» вторая передача гарантирует высокую эффективность и резервы мощности, которые сохраняются также и на высоких скоростях. Фото: Porsche