ФСБ заявила о попытках Запада вмешаться в дела стран СНГ

Запад активизировал попытки деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию стран СНГ, заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств СНГ в Ташкенте. Он выделил эту угрозу наряду с террористическими.
«Наряду с перечисленными угрозами (террористических организаций.— “Ъ”) следует также выделить активизацию попыток внешнего деструктивного воздействия на внутриполитическую ситуацию в странах СНГ со стороны Запада»,— сказал господин Бортников (цитата по ТАСС).
По словам главы ФСБ, попытки воздействия производят с помощью «традиционного инструмента для такого вмешательства» — иностранных и неправительственных организаций. «Полагаем, что формируемые на указанном направлении угрозы также требуют нашего пристального внимания»,— считает господин Бортников.
В сентябре «Левада-центр» опубликовал результаты опроса по поводу протестов во время избирательной кампании в Мосгордуму. 26% респондентов сказали, что видят связь с вмешательством Запада.
Почему россияне не верят в иностранное вмешательство читайте в материале “Ъ” «Граждане России не чувствуют руку Запада».
просмотров: 89916
просмотров: 82948
просмотров: 80296
просмотров: 78082
просмотров: 68798