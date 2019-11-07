Снижение ставок по ипотечным кредитам в банке «Центр-инвест»

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по стандартным программам ипотечного кредитования на 1,25 процентных пункта для первичного рынка и на 0,75 процентных пункта для вторичного рынка недвижимости.



Теперь минимальная ставка для данных программ составляет 8% годовых. По государственной ипотечной программе для семей с детьми ставка снижена на 0,25 процентных пункта и теперь составляет 4,5% годовых на весь срок кредита.

Согласно новым условиям ставка 8% годовых действует на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынках, в том числе на покупку машино-места и рефинансирование ипотеки стороннего банка на срок до 20 лет с минимальным первоначальным взносом 50% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках с минимальным первоначальном взносом от 20% годовых в банке «Центр-инвест» действует ставка от 9% годовых.

Банк «Центр-инвест» также снизил ставку по государственной программе льготного кредитования для семей с детьми. Минимальная ставка составит 4,5% годовых для клиентов, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок.

По всем кредитным программам банка «Центр-инвест» отсутствует обязательное страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат.

Подробная информация по всем программам ипотечного кредитования в банке «Центр-инвест» на сайте www.centrinvest.ru