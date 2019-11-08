«Зенит» доиграл до чужой победы

В четверг в регулярном первенстве Евролиги «Зенит» принимал «Химки». Подмосковная команда подтвердила статус одного из фаворитов сезона, победив со счетом 87:73. У «Химок» в нынешнем первенстве уже пять побед. У «Зенита» — пять поражений.

«Химки» и «Зенит» в межсезонье основательно «перелопатили» составы с прицелом на успешное выступление в Евролиге. Но если подмосковная команда уже может считать, что затраты на усиление были ненапрасными (в Евролиге команда идет в топ-5, а в Единой лиге ВТБ лидирует со стопроцентным показателем), то «Зенит» чаще огорчает болельщиков, чем радует. Да, петербуржцы успели продемонстрировать потенциал, обыграв ЦСКА в Москве в первенстве Единой лиги ВТБ. В Евролиге «Зенит» побеждал, и тоже в гостях, «Олимпиакос» и «Жальгирис». Но других светлых пятен в игре команды Жоана Плазы не было. Особенно сложно ей даются домашние встречи — на своей площадке в этом сезоне «Зенит» не выигрывал еще ни разу.

Это неприятная ситуация, чреватая потерей интереса болельщиков. А «Зениту», попавшему в Евролигу благодаря wild card, выделение которой в следующем сезоне не гарантировано, важно показать, что Санкт-Петербург нужен турниру. И как объяснял президент Евролиги Жорди Бертомеу, одним из ключевых факторов является как раз посещаемость. А победа над «Химками», которые Плаза охарактеризовал как «абсолютно полную команду», вполне позволила бы и встряхнуть питерских баскетболистов, и дать сигнал болельщикам о том, что их команда еще покажет себя.

В дебюте матча команды взяли бодрый темп и играли так, словно все вопросы им нужно было решить уже в первой четверти. Не было затяжных атак, почти не было тактических фолов. Зато было много бросков. И в этой перестрелке обе стороны были хороши. У «Зенита» убедительно смотрелся Остин Холлинс, отметившийся тремя точными дальними бросками подряд. У «Химок» роль ключевого добытчика по традиции исполнял Алексей Швед, которому в последнее время удалось сильно поправить процент попаданий. В Санкт-Петербурге же он не просто попадал, а делал это даже из не располагавших к этому положений.

Первая четверть, завершившаяся с равным счетом — 28:28, сулила продолжение бескомпромиссной борьбы. Но стоило главному тренеру «Химок» Римасу Куртинайтису подкорректировать игру в защите, как от равенства на паркете не осталось и следа. Рывок гостей, начавшийся с точного броска Джереми Эванса и завершившийся штрафными в исполнении Шведа, всего за три минуты поставил «Зенит» в сложное положение. Хозяевам, только что игравшим с «Химками» на равных, нужно было как-то отыгрывать возникший словно из ниоткуда дефицит в 12 очков. Непростая задача в противостоянии с командой такого уровня. Для ее решения недостаточно просто правильно играть. Нужен соответствующий эмоциональный настрой. А с ним у «Зенита» были проблемы. Все, что Плазе удалось выжать из своей команды, так это сократить отставание до четырех очков. Но ненадолго. «Химки» очень спокойно переждали отрезок ожидаемого всплеска в игре соперника и снова восстановили комфортный отрыв. Оставалось лишь довести матч до логического завершения, что «Химки» и сделали, победив со счетом 87:73.

Александр Петров