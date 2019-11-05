В ближайшие дни в Казани потеплеет до 12 градусов

В Казани в ближайшие дни ожидается потепление до 12° С выше нуля. Об этом заявил завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев, передает пресс-служба вуза. По его словам, ночные температуры также будут положительными. Это обусловлено влиянием теплых воздушных масс, пришедших в регион с Атлантического океана.

Похолодание ожидается к концу этой недели. Но при этом среднемесячная температура ноября в Казани прогнозируется на 5-6° выше нормы. Господин Переведенцев добавил, что настоящая зима придет лишь в 20-х числах ноября.

«В последние 60 лет зима стала «задерживаться» на неделю. По нашим оценкам, раньше переход через минус 5 градусов был 18-19 ноября, в это же время ложился устойчивый снежный покров», — добавил профессор.

"Ъ-Казань"