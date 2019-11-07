Суд отправил бизнесмена Евгения Грибова на исправительные работы

Калининский райсуд Новосибирска удовлетворил ходатайство бизнесмена и девелопера Евгения Грибова о замене неотбытой части наказания в колонии-поселении на исправительные работы, сообщили в областной прокуратуре. Согласно решению суда, оставшиеся 11 месяцев 17 дней господин Грибов будет работать на благо общества с удержанием из зарплаты 10% в доход государства.

В декабре 2017 года Центральный райсуд Новосибирска назначил руководителю группы «Новоград» Евгению Грибову три года лишения свободы за мошенничество. По данным следствия, бизнесмен приобрел на подконтрольные фирмы имущество оборонного предприятия ОАО «Электроагрегат», пообещав внести деньги после регистрации перехода права собственности, однако слова не сдержал. Сумма хищений составила почти 80 млн руб.

После оглашения приговора осужденного поместили в колонию общего режима №3 в Первомайском районе, где он работал слесарем по сборке металлоконструкций, но осенью 2018 года суд смягчил по просьбе бизнесмена условия отбывания наказания. С декабря того года он находился в колонии-поселении №8 в Калининском районе, где сейчас, например, отбывает наказание бывший политик и бизнесмен Юрий Глазычев.

Теперь Евгений Грибов и его адвокат обратились в суд с ходатайством о замене неотбытой части наказания более мягким его видом. При рассмотрении прошения выяснилось, что за два года осужденный получил около десятка поощрений за примерное поведение и ударный труд, а также он активно участвовал в общественной жизни. Суд согласился выпустить его из колонии-поселения. Как сообщил помощник городского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Иван Прохоров, вопрос об обжаловании будет решен в установленный законом десятидневный срок.

О том, как Евгения Грибова осудили за многомиллионное мошенничество, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Девелопера пристроили в колонию»

Илья Галагуз, Константин Воронов