Бизнесмену из Ростова не удалось оспорить штраф за перевозки пассажиров по воде без лицензии

Ростовский областной суд оставил в силе приговор директору ООО «МА ''Стар Шиппинг''» за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (1 ст. 171 УК РФ), сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры. По данным «СПАРК-Интерфакс», компанию возглавляет Владимир Рыжко.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, в сентябре Пролетарский районный суд Ростова установил, что директор компании перевозил пассажиров по воде без лицензии на перевозки пассажиров внутренним водным транспортом и морским транспортом и приговорил господина Рыжко к штрафу 100 тыс. руб.

Приговор вступил в законную силу.

Дарья Голякова