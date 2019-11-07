Еврокомиссия снизила прогноз по росту ВВП России до 1%

Рост ВВП России в 2019 году составит 1%, говорится в осеннем экономическом прогнозе (.pdf) Еврокомиссии (ЕК). Этот показатель был снижен на 0,5% по сравнению с предыдущим прогнозом ЕК.

Скорректирован также прогноз на 2020 год — с 1,8% на 1,4%. Согласно расчетам комиссии, уровень безработицы в 2019 году составит 5,1%, в следующем году — 4,9%.

ЕК объяснила, что прогноз снижен из-за сокращения потребления, роста НДС и замедления роста мировой экономики. В документе отмечается, что в 2020 году ожидается постепенное восстановление ситуации.

Ранее аналитики Центробанка заявили, что по итогам 2019 года ожидают рост ВВП России на уровне 0,8–1%. Moody`s также понизило свой прогноз по росту реального ВВП страны в текущем году до 1,2%. Аналогичным образом поступили Международный валютный фонд (до 1,1%) и Организация экономического сотрудничества и развития (до 0,9%).

О прогнозах ЕЦБ для еврозоны — в публикации “Ъ” «Экономике недосчитались роста».