Замглавы Новороссийска оштрафован за наемного юриста

Прокуратура Новороссийска посчитала неправомерными действия мэрии города-героя по привлечению к судебным разбирательствам стороннего юриста. В суде он действовал от имени администрации, информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Прокурор города-героя вынес в адрес мэра соответствующее представление, в удовлетворении которого было отказано. В связи с этим заместитель главы администрации Новороссийска Виктор Цыбань привлечен к административной ответственности.

По данным правоохранительного органа, в структуре мэрии Новороссийска имеется правовое управление численностью 11 юристов и юротдел управления имущественных и земельных отношений, в котором работают пять сотрудников. По своим должностным обязанностям эти люди представляют интересы города в суде. Между тем без проведения конкурса мэрией в 2019 году было заключено соглашение об оказании юридической помощи с не работающем в администрации муниципального образования юристом. Ему была выдана соответствующая доверенность.

«Однако, представительство публичных образований возможно в силу ”специального поручения“, что должно быть основано на соответствующем нормативном акте. Такой документ мэрией Новороссийска не издавался. Кроме того, иски об истребовании муниципального имущества из незаконного владения, подготовленные данным лицом, подписаны не мэром города, а самим юристом. Также он в ряде случаев самостоятельно заключал мировые соглашения с ответчиками», - сообщили в прокуратуре края.

В мэрии Новороссийска ”Ъ-Кубань“ пояснили, что муниципалитет имеет право на привлечение сторонних лиц к судебным заседаниям. «Мы привлекли стороннего юриста в связи с тем, что наши специалисты не обладают необходимыми компетенциями в некоторых вопросах. Считаем, что такой подход эффективен при отстаивании интересов города в суде. Однако мы были вынуждены отозвать доверенность у юриста. Сейчас планируем направить штатных юристов на обучение», - рассказал вице-мэр Новороссийска Виктор Цыбань.

Андрей Ульченко