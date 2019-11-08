Прокуратура прогнала юриста

Вице-мэр Новороссийска Виктор Цыбань наказан штрафом за то, что привлек внештатного юриста, который отстаивал в суде имущественные интересы Новороссийска. По мнению прокуратуры, в мэрии муниципалитета достаточно своих специалистов с юридическим образованием для представительства в суде. Сам Виктор Цыбань говорит о том, что юристы администрации не имеют соответствующей квалификации. И после того, как пришлось отказаться от услуг стороннего специалиста, придется отправлять служащих на обучение. Эксперты отмечают, что эта мера может оказаться недостаточной для эффективной работы мэрии и привлекать сторонних специалистов все равно придется.



Прокуратура Новороссийска посчитала неправомерными действия мэрии города по привлечению к судебным разбирательствам стороннего юриста. В суде тот действовал от имени администрации, информирует пресс-служба краевой прокуратуры. Прокурор города-героя вынес в адрес мэра соответствующее представление, в удовлетворении которого мэрией было отказано. Свою правоту прокуратура доказала сначала в новороссийском, а затем и в краевом суде. Заместитель главы администрации Виктор Цыбань привлечен к административной ответственности и оштрафован на 2 тыс. руб.

По данным правоохранительного органа, в структуре мэрии Новороссийска имеется правовое управление численностью 11 юристов и юротдел управления имущественных и земельных отношений, в котором работают пять сотрудников. В соответствии со своими должностными обязанностями эти люди должны представлять интересы города в суде. Между тем без проведения конкурса мэрией в 2019 году было заключено соглашение об оказании юридической помощи с не работающим в администрации муниципального образования юристом. Ему была выдана соответствующая доверенность.

«Однако представительство публичных образований возможно в силу "специального поручения", что должно быть основано на соответствующем нормативном акте. Такой документ мэрией Новороссийска не издавался»,— сообщили в прокуратуре края.

В мэрии Новороссийска ”Ъ-Кубань“ пояснили, что муниципалитет имеет право на привлечение сторонних лиц к судебным заседаниям. «Мы привлекли стороннего юриста в связи с тем, что наши специалисты не обладают необходимыми компетенциями в некоторых вопросах. Считаем, что такой подход эффективен при отстаивании интересов города в суде. Однако мы были вынуждены отозвать доверенность у юриста. Сейчас планируем направить штатных юристов на обучение»,— рассказал вице-мэр Новороссийска Виктор Цыбань.

Управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что привлечение сторонних юристов — распространенная практика для муниципальных органов власти и не только их. «Несмотря на наличие в штате собственных специалистов и даже целых отделов, их компетенции, как верно было подмечено в самой мэрии Новороссийска, не всегда достаточны для успешного и быстрого разрешения споров. Соответственно, в позиции мэрии нет ничего противозаконного. Дело касалось истребования муниципального имущества из незаконного владения, а земельно-имущественные отношения традиционного являются делами, где необходим узкопрофильный специалист»,— рассказал эксперт.

При этом прокуратура, по мнению господина Жарского, выступила с административным предписанием к главе муниципалитета справедливо. Мэрия, нанимая юриста, не учла несколько обязательных требований: в частности, необходимо было выпустить соответствующее специальное поручение, чтобы факт найма стороннего юриста имел силу закона.

«Учитывая, что муниципальные образования зачастую сталкиваются с делами разной степени сложности, повышение квалификации штатных юристов может быть недостаточно для эффективной работы и защиты прав в судебных процессах, поэтому мы придерживаемся позиции, что поиск и найм сторонних юристов, если подбор был действительно внимательным, являются лучшим стратегическим решением»,— заключил эксперт.

Андрей Ульченко