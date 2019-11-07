Эрдоган заявил о бойцах курдских формирований на северо-востоке Сирии

Курдские формирования «Силы народной самообороны» не вывели своих бойцов с северо-востока Сирии, утверждает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По мнению турецкой стороны, они являются террористами.

«С одной стороны мы проводили переговоры, в результате которых террористам было дано 120 часов на то, чтобы уйти, но эти (договоренности.— “Ъ”) не были выполнены. В рамках нашего соглашения с Россией было дано 150 часов, но террористы не вышли с этих территорий»,— сказал господин Эрдоган (цитата по ТАСС).

По его словам, курдские формирования атакуют участников Сирийской свободной армии, которая является союзником вооруженных сил Турции.

17 октября Турция и США договорились о прекращении военной операции на севере Сирии на 120 часов при условии, что курдские формирования выйдут за демаркационную линию в 30 км к югу от границы Сирии с Турцией. 22 октября переговоры с Турцией провела Россия. Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган закрепили новые зоны влияния на северо-востоке Сирии.

Подробнее о российско-турецких переговорах — в материале “Ъ” «Мир на смену "Источника мира"».