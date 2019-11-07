На реконструкцию улицы Уральской в Оренбурге направлено 215 млн рублей

Работы по реконструкции ул. Уральской в Оренбурге выполнены более чем на 85 %. Объект будет введен в эксплуатацию в декабре текущего года. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

«Реконструкция объекта началась в мае 2019 года. На эти цели выделено 215 млн руб., в том числе 158 млн руб. из федерального бюджета», – говорится в сообщении.

Реконструкция автодороги по ул. Уральской проводится на участке от ул. Чкалова до микрорайона «Дубки». Дорога обновляется в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда».

Потребность в обновлении дороги возникла в 2015 году в связи с началом застройки нового микрорайона «Дубки» и вводом в эксплуатацию первых многоэтажных домов. Ранее в этом районе дорога обладала низкой пропускной способностью. Также на этой территории отсутствовали тротуары, освещения, а дорожное покрытие было изношенным. Разработанный изначально проект реконструкции объекта впоследствии был скорректирован с поправкой на застройку и обновление инфраструктуры района.

Георгий Портнов