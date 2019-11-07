«Единая Россия» выдвинет чиновника из команды экс-главы Абакана на выборы мэра

«Единая Россия» определилась с кандидатом для выдвижения на досрочные выборы главы Абакана в Хакасии. Им стал начальник департамента градостроительства, архитектуры и землеустройства городской администрации Алексей Лемин, которого погибший экс-мэр Николай Булакин видел своим преемником. Такое решение принято на партийной конференции в четверг.

Господина Лемина поддержали 53 делегата, четыре бюллетеня оказались недействительны. Никто из единороссов не проголосовал против кандидатуры. Ранее исполняющий обязанности мэра Абакана Владимир Жуковский говорил, что «команда Булакина» готова поддержать на грядущих выборах Алексея Лемина.

Напомним, выборы мэра Абакана пройдут 22 декабря 2019 года. Пока документы в горизбирком подали два самовыдвиженца — адвокат Вячеслав Бушкин и региональный представитель компании «Ормис Сибирь — Восток» Иван Садовой. Прием документов завершится 9 ноября.

Ранее сообщалось, что КПРФ не будет выставлять своего кандидата на выборы, а «Коммунисты России» могут поддержать кандидатуру бывшего заместителя главы Хакасии Владимира Крафта.

О том, как после смерти Николая Булакина назначались выборы, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Мэр под елочку»

Юлия Сасевич