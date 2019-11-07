Инвестиции в АПК Новосибирской области превысили 60 млрд рублей

В регионе в этом году началась реализация трех новых крупных инвестиционных проектов в АПК с общим объемом инвестиций 63,4 млрд руб. Как рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко, реализация этих проектов позволит создать более трех тысяч рабочих мест.



Речь идет о проектах тепличного комбината «Обской», который строит новый комплекс площадью 6 га для производства овощной продукции. «Сибирская нива» приступила к строительству животноводческого комплекса на 3,5 тыс. голов КРС в селе Огнева Заимка Черепановского района. ООО «Сибирский» в Колыванском районе начало строительство селекционных центров в животноводстве и растениеводстве.

Готовится к реализации и новый проект — ООО «Трансхимэкспорт» планирует строительство маслоэкстракционного завода на базе АО «Купинский элеватор» производительностью до 500 т масличных культур в сутки, а также ввод в эксплуатацию помещения для хранения. Как отметили в министерстве, интерес к проекту проявляют инвесторы в сфере глубокой переработки зерна, в том числе в производстве модифицированного крахмала, аминокислот, биоразлагаемого пластика.

Еще десять крупных инвестпроектов реализуются на территории региона с прошлого года в сфере животноводства, птицеводства и переработки их продукции, а также овощеводства. Речь идет о таких предприятиях, как «Толмачевское», «Кудряшовское» и «Кудряшовский мясокомбинат», «ИНД-Сибирь», ПФ «Улыбино», «Сибирская продовольственная компания» и «Сады Гиганта». Один из самых масштабных проектов реализует «Сибирская академия молочных наук» — это строительство сыродельного завода с мощностью переработки 1,1 тыс. т молока в сутки. По словам министра, такого завода за Уралом еще нет.

Кроме того, компания «Русагромаркет» ведет строительство современного оптово-распределительного центра общей площадью 126 тыс. кв. м в рамках создания федеральной сети оптово-распределительных центров для организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции. Также здесь будут осуществляться фитосанитарный и ветеринарный контроль, межрегиональное перераспределение сельхозпродукции и таможенное обслуживание внешнеторговых потоков продовольствия.

«С этого года в рамках утвержденной правительством Новосибирской области региональной госпрограммы началась активная поддержка семейных животноводческих ферм. Мы изменили подход к предоставлению субсидий, делая акцент на качество. Поддержано четыре заявителя на сумму 108 млн руб. Среди них есть знаковый проект, уникальный для Новосибирской области, — это животноводческий комплекс в Куйбышевском районе на 150 голов с установками добровольного доения (роботами). Это современная технология, благодаря которой корова сама сможет подойти к аппарату доения. Сейчас роботов нет даже на крупных предприятиях, а в этом крестьянском хозяйстве в следующем году он должен появиться»,— рассказал министр.

Евгений Лещенко сообщил, что господдержка инвесторам в регионе предоставляется в рамках областного закона в сфере регулирования инвестиционной деятельности, а также в рамках региональной госпрограммы по развитию сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции. «Буквально на последнем заседании Совета по инвестициям Новосибирской области было одобрено три проекта компании „Сибирская нива“ по предоставлению им налоговых преференций по налогу на имущество. Инвесторы активно пользуются данными мерами, всего за три года сумма составила порядка 1,5 млрд руб.»,— отметил министр.