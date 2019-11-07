10 ноября в Ижевске отпразднуют 100-летие со дня рождения Михаила Калашникова

100-летие со дня рождения Михаила Калашникова отпразднуют в Ижевске 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба минкультуры Удмуртии.

В обозначенный день в 11:00 состоится возложение цветов к бюсту Михаила Калашникова в сквере у Вечного огня, в 12:00 — церемония открытия постоянной экспозиции «Калашников. Траектория судьбы» в музейно-выставочном комплексе имени конструктора, а также награждение победителей творческого конкурса для детей и молодежи «Человек-легенда. Человек-эпоха» в Республиканской библиотеке для детей и юношества, в 14:00 — награждение победителей конкурса детского рисунка «Калашников в судьбе моей страны» в Удмуртском музее изобразительных искусств, а также торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня рождения конструктора в театре оперы и балета имени Петра Чайковского. Кроме того, 7 ноября в 18:00 в Удмуртской государственной филармонии пройдет гала-концерт всероссийского фестиваля АК, посвященного 100-летию со дня рождения Михаила Калашникова.