Гидрометцентр прогнозирует резкое похолодании к концу недели

В центральную части России к концу недели придет похолодание, рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. Температура днем в субботу, 9 ноября, упадет до +3–8°С, ночью — от –1°С до +4°С.

Синоптик уточнила, что пока температура держится выше климатической нормы. По ее словам, через центральные области проходят циклоны, они приносят дождь и ветер. К концу недели ожидается северный антициклон.

Подробнее о том, какую погоду ожидать на неделе, читайте в публикации “Ъ FM”.