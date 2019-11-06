Температура ненадолго порадует москвичей

В Москве сохранится аномально теплая погода. По прогнозам синоптиков, ее будут омрачать лишь дожди и ветер. 5 ноября был побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений в этот день — воздух прогревался почти до +11 градусов.

6 ноября должно быть еще теплее, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус: «Характер погоды в столичном регионе будет определять очередной циклон, надвигающийся с запада. Погода будет облачная, пройдут дожди — днем местами они будут умеренными. В утренние часы в столице — +8…+10 градусов, в Подмосковье — +5..+10. Днем в центре мегаполиса — +10…+12. В районах Московской области — +8…+13.

Такие значения примерно на 7-8 градусов превышают норму.





По-прежнему будет ветрено. Ветер юго-западный, его скорость составит 6-11 м/сек. Днем ветер будет порывистый. Атмосферное давление повышается, и к вечеру барометры покажут 736 мм ртутного столба, что пока ниже нормы.

По прогнозам синоптиков, в столице будет тепло до выходных. В субботу днем температура может опуститься до +2 градусов, а в ночь на воскресенье — до 0.

Яна Пашаева