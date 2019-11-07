Бывший мэр Каспийска стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы СУ СКР по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Каспийска Джамалудина Омарова. Он заподозрен в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, Джамалудин Омаров, занимая должность мэра города, в конце декабря 2010 года незаконно, без проведения торгов подписал постановление о предоставлении частному лицу земельного участка площадью 3 га для строительства гостинично-развлекательного комплекса с лодочной станцией. На основании этого документа затем был заключен незаконный договор аренды участка, кадастровая стоимость которого превышает 42 млн руб. Тем самым, пришло к выводу следствие, были существенно нарушены интересы муниципалитета.

По месту работы и месту жительства Джамалудина Омарова проводятся следственные и оперативные мероприятия, в том числе обыски, сообщили в управлении СКР. Решается вопрос об избрании в отношении его меры пресечения.

Как ранее сегодня сообщал “Ъ”, сотрудники следственного управления СКР по Дагестану проводят с утра обыски в мэрии Каспийска. Заместитель мэра города Заур Римиханов и другие чиновники доставлены на допрос. А в середине октября силовики возбудили дело о превышении должностных полномочий в отношении главного архитектора города Ахмеда Махова.

Юлия Рыбина, Махачкала