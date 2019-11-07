«Superman в кварце»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о новой технологии долгосрочного хранения информации.

100 зеттабайт или 100 секстиллионов или 100 умножить на десять в 21 степени байт информации будет храниться в облаке к 2023 году. Такой прогноз дают специалисты Microsoft. Они же активно пытаются решить вопрос долгосрочного и надежного хранения данных. Недавно совместно с кинокомпанией Warner Bros. команде из Редмонда удалось записать фильм «Супермен» 1978 года на куске кварцевого стекла. Лента уместилась на квадратной пластине со стороной 75 мм и толщиной 2 мм.

Успешная запись информации на кварцевое стекло впервые подтвердила концепцию проекта Silica от Microsoft Research. Она предполагает разработку технологий на стыке сверхбыстрой лазерной оптики и искусственного интеллекта. О движении в этом направлении было объявлено два года назад техническим директором Microsoft Azure Марком Русиновичем. За это время к разработкам присоединились лаборатория в Кембридже и Исследовательский центр оптоэлектроники университета Саутгемптона.

Вместе они создали технологию, где фемтосекундные лазеры, которые генерируют предельно короткие световые импульсы, создают в кварцевом стекле слои наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах под разными углами. Тем самым и получается «записывать» информацию на носитель. А прочитать такие данные можно с помощью алгоритмов машинного обучения. Но при этом считываются не сами решетки и деформации, а узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.

Такое решение заметно превосходит другие типы носителей в способности сопротивляться губительным факторам окружающей среды. Так что исторические архивы, культурные сокровища и другие ценные данные на кварцевом стекле будут храниться дольше и надежнее. А Warner Bros., например, или другие кинокомпании в скором времени смогут отказаться от регулярной перезаписи своих архивов.