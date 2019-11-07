Volkswagen сертифицировал Tiguan Allspace для России

Компания Volkswagen сертифицировала удлиненный кроссовер Tiguan Allspace для российского рынка, получив на модель одобрение типа транспортного средства (ОТТС).

Согласно документу, опубликованному в базе Росстандарта, в России появится Volkswagen Tiguan Allspace с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 180 и 220 л.с. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и полным приводом.

Отличием модификации Allspace от базового кроссовера является увеличенная на 110 мм колесная база, позволившая разместить в машине опциональный третий ряд кресел. Также изменились задний свес и боковое остекление.

Напомним, европейский вариант удлиненного кроссовера Volkswagen Tiguan Allspace был представлен весной 2017 года.