Россия и Казахстан окончательно установили границу

Россия и Казахстан завершили установление границы между странами, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации президента. Процедура демаркации границы продолжается.

«Завершена делимитация границы между Россией и Казахстаном (протяженность — более 7,5 тыс. км)… Ведется работа по демаркации границы, на местности обозначено 86,7% от всей протяженности госграницы»,— сказано в сообщении.

Договор о госгранице был подписан в 2005 году. За основу документа была взята административно-территориальная граница между РСФСР и Казахской ССР на момент распада СССР. При подписании договора страны поровну разделили Имашевское газоконденсатное месторождение.