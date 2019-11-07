На главном ходу Октябрьской железной дороги в Петербурге произошел сбой в движении поездов

07 ноября, четверг
7 ноября около 9 часов утра на перегоне Обухово – Санкт-Петербург-Товарный-Московский Октябрьской железной дороги (ОЖД) по техническим причинам был задержан высокоскоростной поезд «Сапсан», следовавший из Москвы в Петербург. Задержка превысила 30 минут.
В пресс – службе ОЖД сообщили, что ожидается сбой в движении поездов дальнего и пригородного сообщений.
Напомним, что из-за непогоды на днях наблюдались перебои в движении поездов на Гатчинском, Волховском и Тосненском направлениях .