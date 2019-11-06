На Октябрьской железной дороге продолжают опаздывать семь поездов

По состоянию на 15:00 на Октябрьской железной дороге в связи с неблагоприятными погодными условиями в виде гололеда и усиленного ветра в пути задерживаются семь поездов: №22 Санкт-Петербург – Мурманск (задержка более пяти часов), №803 Петрозаводск – Санкт-Петербург (более трех часов), №804 Санкт-Петербург – Петрозаводск (около двух часов), №92 Москва – Мурманск (более часа), №218 Петрозаводск – Сортавала (более двух часов), №16 Мурманск – Москва (более часа), №92 Москва – Мурманск (около часа). Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Для ликвидации последствий непогоды к местам затрудненного движения поездов направлена специальная техника. Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, организовано питание. Также в течение дня на территории ОЖД возможны задержки движения поездов пригородного сообщения.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что непогода в ночь с 5 на 6 ноября спровоцировала сбои в движении поездов на линиях Волховстрой – Бабаево, Гатчина – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Тосно.