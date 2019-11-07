Для строительства Большого казанского кольца у собственников изымут 69 участков

В рамках строительства второй очереди Большого казанского кольца от улицы Борисковская до улицы Техническая для муниципальных нужд у жителей будут изъяты 69 земельных участков с размещенными на них объектами недвижимости. Это следует из постановления мэрии, опубликованного в сборнике документов.

Среди объектов недвижимости оказались жилые дома, бани, гаражи и сараи. Управление жилищной политики оценит их рыночную стоимость, после чего с правообладателями будут заключены соглашения об изъятии. Процесс выкупа недвижимости, согласно постановлению исполкома, продлится три года.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что перед вторым этапом строительства Большого казанского кольца запланирован снос 86 домов.

"Ъ-Казань"