Нижегородский «Оргхим» начал производить технические масла в Малайзии

Биохимический холдинг «Оргхим» (Нижегородская область) открыл на территории порта Танджунг Лангсат (штат Джохор, Малайзия) завод по производству неканцерогенных («зеленых») технологических масел-наполнителей для шин, синтетических каучуков и резиновых смесей полного цикла. Объем инвестиций в проект составил $59,2 млн, мощность производства – 70 тыс. т продукции в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Напомним, впервые планы по строительству завода в Малайзии «Оргхим» озвучил в 2014 году. Строительство предприятия началось в 2018 году. Первую партию масел предприятие выпустило в октябре этого года. Товар планируется поставлять в страны Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Анастасия Еремина