Трое детей, отравившихся угарным газом в Ханты-Мансийске, находятся в реанимации

Один взрослый и трое детей, которые утром в четверг отравились угарным газом в частном доме в Ханты-Мансийске, находятся в реанимации. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, сообщает пресс-служба окружной клинической больницы. Всего пострадали 10 человек, восемь из которых дети.

«Остальные пострадавшие проходят лечение в стационарных отделениях медицинского учреждения: пятеро детей — в педиатрическом отделении, взрослый — в терапевтическом. Их состояние — ближе к удовлетворительному», — говорится в сообщении больницы.