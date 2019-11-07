В Ханты-Мансийске семья с восемью детьми госпитализирована с отравлением

В окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска госпитализировали 10 человек, среди них восемь детей. Поданным МЧС по ХМАО, предварительно, все отравились угарным назом. Сообщение об этом поступило в дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях в 8:15 в четверг.

«Все пострадавшие доставлены в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска. В настоящее время врачи проводят осмотр пострадавших. Обстоятельства случившегося выясняются», — говорится в сообщении спасателей.

По данным «Интерфакс-Урал», речь идет о семье с детьми от 5 до 15 лет, которые проживают в частном доме с мамой и бабушкой. Пострадавшие сами вызвали скорую помощь, почувствовав себя плохо.

Четверо пострадавших находятся в средней степени тяжести, шесть — в легкой.