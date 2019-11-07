Ленобласть закупает дополнительную спецтехнику за 436 млн рублей

Власти Ленинградской области продолжают масштабное обновление парка спецтехники для обслуживания региональных трасс — дорожный комитет региона закупил 108 комбинированных машин, погрузчиков и экскаваторов.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, обновление выполнено по программе лизинга, общая стоимость на три года составляет 436 млн рублей. За эти деньги районные дорожные службы уже получили мини-погрузчики, небольшие экскаваторы, микроавтобусы для развозки аварийных бригад и другую технику. Также закуплено 15 комбинированных машин на базе КАМАЗов для круглогодичной уборки дорог и специальное оборудование для дорожного ремонта весной и летом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга, в свою очередь, закупили к грядущей зиме 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд руб.